“Fuori Bolsonaro e genocidio” gli gridano passeggeri di un aereo

Al grido “genocidio!” e “fuori Bolsonaro!” l’accoglienza riservata al presidente Jair Bolsonaro, salito a bordo di un aereo Azul all’aeroporto di Vitória, capitale dello stato di Espirito Santo, 500 chilometri a nord di Rio de Janeiro. Bolsonaro, era arrivato a Espírito Santo per partecipare alla consegna di alcuni locali pubblici alla comunità locale. In un video che circola sui social si vede il presidente indossare una mascherina anti covid all’ingresso dell’aereo, mentre i passeggeri lo fischiano e filmano la scena con i loro telefoni. I video sono diventati virali sui social. Pronta la risposta di Bolsonaro alle grida di disapprovazione: “Chi dice ‘fuori Bolsonaro’ – ha detto – dovrebbe viaggiare in groppa a un asino e non in aereo, per essere solidale con i suoi candidati filo comunisti”. I n un altro video che circola su YouTube, il presidente viene mostrato mentre scatta foto con altri passeggeri e membri dell’equipaggio, al grido “sei un mito”.