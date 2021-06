Oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile

Si celebra oggi la giornata mondiale contro il lavoro minorile. La data è stata istituita nel 2002 dall’Organizzazione internazionale del lavoro per concentrare l’attenzione sull’entità del lavoro minorile in tutto il mondo e sulle misure per sradicarlo. Sono almeno 152 milioni di bambini vittime del lavoro minorile, secondo i dati delle Nazioni Unite. Milioni di bambini costretti a lavorare a causa della pandemia di Covid-19, mentre il numero delle persone colpite dal lavoro minorile nel mondo è cresciuto per la prima volta in due decenni, ha avvertito l’ONU. Un rapporto congiunto dell’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Unicef e l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, stima che all’inizio del 2020 siano stati costretti a lavorare causa Ccovid-19, 160 milioni di minori, ovvero 8.400.000 in più rispetto a quattro anni fa.