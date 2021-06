Presidente Perù, placa gli animi in attesa risultati definitivi

Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha riferito che il rapporto degli organi elettorali sul secondo turno delle elezioni presidenziali, procede in modo ordinato e tranquillo, senza battute d’arresto, che giustifichi l’uso della parola “frode elettorale” ha sottolineato. Di conseguenza, il presidente ha chiesto ai due candidati che si sono affrontati nella recente sfida elettorale al secondo turno, Keiko Fujimori di Fuerza Popular, e Pedro Castillo di Peru Libre, di attendere i risultati ufficiali ed evitare così un clima di tensione inutile e inappropriato. Sagasti ha ricordato che in momenti difficili e complessi come questi, il compito di un Capo di Stato è quello di far mantenere nel Paese un clima di calma e serenità.

Salva