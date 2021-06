È deceduto a Ragusa, dove risiedeva, Antonio Bracchitta, un nome come tanti per alcuni ma a Modica famoso come Foto Tony. Tra gli anni 70 e 80 era tra i più quotati fotografi a Modica, per matrimonio, cresime e prime comunioni. Aveva lo studio fotografico in Corso Umberto, di fronte al Teatro Garibaldi. “Foto Tony” aveva 81 anni.

