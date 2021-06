Lega, Modica. Sopralluogo chiesa San Pietro, al via messa in sicurezza

Insieme all’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, l’on. Orazio Ragusa ed il consigliere comunale, Mommo Carpentieri, in sopralluogo nella chiesa di S.Pietro a Modica, per gli interventi di messa in sicurezza delle statue degli Apostoli site sulla scalinata del sagrato e della statua di Santa Rosalia sita sul prospetto principale della Chiesa; interventi che saranno effettuati entro sei mesi visto anche l’aggravarsi della situazione di degrado delle statue ed il conseguente stato di pericolo per l’incolumità pubblica. L’Assessore Samonà ha portato oggi il decreto di finanziamento firmato e come detto entro la fine dell’anno i lavori saranno completati. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, afferma il Segretario Regionale della Lega Sicilia Nino Minardo, e ringrazio l’Assessore Samonà per il suo impegno che ridarà bellezza totale ad un sito tra i più belli del Val di Noto.

Salva