Carpentieri. Colombai ancora chiusi al cimitero vecchio di Modica, perché?

Colombai del cimitero vecchio di Modica da qualche giorno chiusi tramite apposita ordinanza redatta dal comune. Ad intervenire su quanto si sta registrando ancora una volta nei colombai interdetti alle visite è il consigliere comunale, Mommo Carpentieri, che adesso chiede delucidazioni all’amministrazione comunale riguardo tale ultima ordinanza di chiusura. “Vorremmo comprendere – afferma Carpentieri – i motivi che hanno portato il comune di Modica a chiudere al pubblico i colombai del cimitero comunale. Se le cause sono dovuti ai tanto attesi e richiesti lavori di ristrutturazione oppure se i motivi sono altri e non ancora specificati. E’ diritto del consiglio comunale chiedere delucidazioni così come è diritto dei cittadini sapere che su che strada sta procedendo l’amministrazione comunale riguardo questo annoso problema che interessa i colombai che insistono nella pare vecchia del cimitero di Modica.

Nei giorni scorsi – continua Carpentieri – ho dato voce ai tantissimi cittadini che non possono far visita ai propri cari defunti perché i colombai restano interdetti ed in attesa di lavori di ristrutturazione su cui si continua a registrare un preoccupante scarica barile.

Sull’argomento ho già presentato apposita interrogazione consiliare ottenendo la disponibilità da parte del sindaco ad affrontare seriamente il problema. Quello che si continua pero’ a registrare è una gravissima situazione di disagio – continua Carpentieri – che non può più essere tollerata. Tutti rimbalzano il problema, con la frase…. la competenza non è mia e del comune, si interpella il comune e a sua volta dichiara che la competenza non è mia perché privati, si va dai presidenti di queste associazioni o enti morali, e la risposta è esattamente uguale se non addirittura peggio. La questione è già stata posta in consiglio comunale dove ho ricevuto diverse garanzie. Ad oggi però i cittadini si ritrovano con i colombai interdetti tramite apposita ordinanza comunale e senza comprendere il motivo di tale chiusura. Chiedo quindi ufficialmente al sindaco Abbate, quali siano le intenzioni da parte dell’amministrazione ed il perché di tale chiusura dei Colombai”.

Salva