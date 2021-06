Costituito circolo Italexit a Santa Croce Camerina

È stato costituito a Santa Croce Camerina il Circolo Italexit per l’Italia con Paragone. All’unanimità mi è stato indicato per la carica di Coordinatore cittadino il Sig. Gianni Vitale, che dopo avere sciolto la riserva ha dato la sua disponibilità accettando l’incarico.

Il Coordinamento Provinciale di Italexit per l’Italia ha ritenuto di riporre la fiducia al Sig. Vitale e al gruppo di cui egli è espressione, certi che l’impegno nella costruzione del partito a Santa Croce Camerina sarà ai massimi livelli, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nei primi mesi del 2022.

La costituzione del Circolo a Santa Croce Camerina è la conferma dell’interesse che riscuote la proposta politica del Senatore Paragone, fondatore di Italexit per l’Italia con Paragone.

IL Coordinamento Provinciale di Italexit per l’Italia augura al Sig. Gianni Vitale e ai componenti del Circolo un buon lavoro.

Il Coordinamento Provinciale

Il Coordinatore

Emanuele Cavallo.

Ringrazio il coordinamento Provinciale di Italexit per l’Italia per la fiducia accordata al gruppo che mi ha indicato quale coordinatore del Circolo di Santa Croce Camerina

Un ringraziamento anche ai componenti del neocostituito Circolo per avere individuato nella mia persona la guida del partito a Santa Croce.

Siamo, tutti, consapevoli che ci assumiamo, assieme, un grande impegno che è quello di coltivare e fare crescere Italexit per l’Italia in Città, dove troveranno spazio tutte le persone di buona volontà che voglio spendersi per il bene comune.

