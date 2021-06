Haiti fa slittare l’inizio delle vaccinazioni

Il Ministero della Salute haitiano ha specificato che sono stati 106 i nuovi casi di Covid-19 per un totale che supera i 16mila casi confermati. Tuttavia le autorità hanno specificato che la vaccinazione della popolazione non è ancora iniziata. Laure Adrien, direttore generale Ministero della Salute, ha dichiarato ai media stranieri che “Haiti non ha rifiutato l’offerta di vaccini dal meccanismo Covax. Tutto quello che abbiamo chiesto è stato che cambiassero il vaccino che ci stavano offrendo”. “Credo che questo inizio tardivo non inciderà sui programmi di vaccinazione di massa” ha affermato Laure Adrien. “Se avessimo iniziato prima e avessimo fallito nel nostro programma di vaccinazione, si sarebbe dovuto iniziare da capo” ha concluso l’improduttivo funzionario dei Caraibi. Non si è fatta attendere la risposta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Haiti è uno dei 92 paesi che hanno ricevuto le dosi concesse attraverso l’iniziativa Covax, anche se la consegna non si è mai materializzata a causa del rifiuto iniziale delle autorità” ha affermato.

