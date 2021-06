Anffas. Volontariato civico: militari americani di Sigonella a Modica

Si è svolta a Modica una bella iniziativa di solidarietà che ha coinvolto Anffas Onlus Modica e i Militari della Stazione Aeronavale della Marina USA NAS di Sigonella appartenenti al Gruppo Volo aerei antisommergibile VP-40 della Marina americana.

L’iniziativa si colloca nel solco di un progetto più ampio, il COMREL, che prevede una serie di iniziative di solidarietà volte a rafforzare i rapporti e la conoscenza reciproca con la comunità locale.

I militari coinvolti, affiancati da Alberto Lunetta, responsabile delle Relazioni Esterne della Nas Americana, hanno quindi affiancato i ragazzi con disabilità di Anffas e gli ospiti stranieri della cooperativa Filotea progetto S.a.i “casa dell’amicizia” nelle attività che svolgono presso l’orto sociale “Melvin Jones”, assistendoli nella piantumazione degli ortaggi che verranno coltivati durante la stagione estiva.

Presenti anche il vivaio “Ecofaber” e l’associazione “Lions club Modica”, partners di Anffas che, da sempre, sostengono i progetti dell’associazione.

Al termine delle attività di giardinaggio il gruppo si è riunito per consumare insieme alcune specialità locali, offerte da Fioretta, Rosticceria Papiro, Dolceria Pulino, accompagnate dall’ottimo vino offerto per l’occasione dalla Cantina Feudo Ramaddini. Si ringrazia il servizio Catering svolto da Marcello Bonomo e Moglie.

Nel pomeriggio i militari americani, sempre accompagnati dai ragazzi dell’Anffas, hanno avuto modo di visitare Modica e di scoprire alcuni aspetti legati alla sua cultura e alla sua tradizione.

Sono stati infatti splendidamente accolti dalla dolceria “Bonajuto” che, aperte le porte del proprio laboratorio, ha mostrato ai visitatori il processo di lavorazione della nostra tipica cioccolata, eccellenza del territorio esportata e nota in tutto il mondo.

A seguire, il gruppo si è spostato al Museo di Arti e Tradizioni popolari presso il Palazzo dei Mercedari che ospita importanti testimonianza della storia locale e dove i militari si sono di nuovo distinti per la loro solidarietà (hanno trasportato una volontaria in carrozzina per diversi piani di scale).

Si è trattata di una piacevole iniziativa a cui Anffas è lieta di aver preso parte; desideriamo quindi ringraziare l’Amministrazione comunale, tutte le aziende e i partner summenzionati che come sempre ci supportano, i militari della Stazione Aeronavale che hanno anche dato la loro disponibilità a collaborare ancora con i nostri ragazzi e che speriamo di poter nuovamente ospitare in futuro.

Salva