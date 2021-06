Bimbo abbandonato a Ragusa. La mamma parte civile

E’ stata ammessa la costituzione di parte civile della mamma di Modica del neonato Vittorio Fortunato che sarebbe stato abbandonato dal padre naturale in via Saragat a Ragusa(l’uomo è indagato per abbandono di minore). Quest’ultimo avrebbe inscenato abbandono e ritrovamento di un neonato – che poi ha scoperto essere suo figlio – il 4 novembre del 2020. In udienza davanti al gip Andrea Reale, il difensore dell’uomo, l’avvocato Michele Sbezzi, ha ottenuto il rito abbreviato condizionato all’audizione del consulente di parte, lo psichiatra Maurizio Settinieri.

