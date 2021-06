Giornata mondiale ambiente. L’intervento dell’Ust Cisl Rg-Sr

“Si riscontra una sempre maggiore attenzione nei confronti di iniziative a tema ambientale. E anche il sindacato si sta muovendo, con specifiche campagne tematiche, per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio, mandando un messaggio di impegno civile e partecipazione”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate dalla segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Versa Carasi, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che, anche sul territorio ibleo, è stata vissuta in maniera intensa e adeguata. “Questo ci rincuora – sottolinea la segretaria – perché vuol dire che, soprattutto tra le giovani generazioni di questa provincia, così come abbiamo avuto già modo di appurare, sta emergendo un’attenzione non comune riguardo a certe tematiche. Oggi, sia chiaro, la sfida della transizione ecologica è planetaria ma per affrontarla la chiave di volta sta anche nelle piccole azioni quotidiane di ciascuno. Mentre per quanto riguarda il tema della sostenibilità nel Pnrr, l’obiettivo principale deve essere quello di fare ripartire i nostri territori facendo leva sul lavoro di qualità, sulla formazione dei lavoratori, sugli investimenti virtuosi finalizzati a creare opportunità senza lasciare indietro nessuno”. “A questo punto – continua Carasi – diventa ancora più importante, per il nostro sindacato, consolidare delle azioni di rispetto e salvaguardia dell’ambiente proprie della filosofia di rendere ancora più bello il territorio in cui viviamo, per dare un forte messaggio di responsabilità, solidarietà, impegno civile. Abbiamo celebrato la Giornata, sabato scorso, accanto a tante associazioni. Sapendo che il nostro principale sforzo dovrà essere quello di conciliare ambiente e sviluppo. Dovremo riuscire a salvaguardare la natura, mettendo al centro la vita umana e il lavoro, così come la segreteria nazionale ci ha ricordato di fare proprio durante questa speciale occasione”.

