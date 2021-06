Asp Ragusa. Truffa e concussione, arrestato dirigente medico

Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sequestro preventivo di 32.059 euro a carico di un dirigente medico psichiatra, dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale. I provvedimenti è stato eseguito dai carabinieri del NAS di Ragusa ed in esso sono contestati i reati di concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nazionale da ottobre 2018 al 2020.

Il professionista è accusato di avere costretto un paziente a recarsi nel proprio studio privato, a pagamento, per essere sottoposto a visita, invece di riceverlo ambulatorialmente presso la struttura pubblica; di avere consegnato numerose certificazioni medico-legali su documentazione intestata Asp di Ragusa e materialmente redatte presso la struttura pubblica, a pazienti che aveva precedentemente visitato presso il proprio studio privato; di avere tratto in inganno l’Asp, omettendo di segnalare che svolgeva attività libero-professionale privata, e al contempo dichiarando di compiere «lavoro esclusivo», incassando il trattamento economico aggiuntivo previsto. Nel contesto dell’attività culminata nell’operazione «Freud», coordinata dalla procura di Ragusa, si è proceduto al sequestro della somma di danaro, quale profitto dei reati commessi, così come disposto dal Gip.

