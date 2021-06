Attività nelle scuole calcio di Ragusa in piena sicurezza

“Fare sport in questo periodo complicato non è stato semplice per nessuno. I mesi in cui la pandemia ha morso più duro hanno reso tutto più difficile e non è un caso che la maggior parte delle attività sia stata costretta al fermo. Alla ripartenza, tra le tante discipline sportive che meritano attenzione nella nostra città, consentitemi di rivolgere un particolare apprezzamento alle numerose scuole calcio che operano in città e che, con grande competenza e dedizione, hanno curato lo svolgimento dei vari allenamenti, riuscendo a rispettare nella maniera più adeguata i protocolli, tanto è vero che a oggi, e speriamo si possa proseguire così, non si sono registrati episodi limite per quanto riguarda i contagi. Segno che tutte le regole sono state rispettate con la massima attenzione”. E’ il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, ad affermarlo, ringraziando le varie associazioni sportive che si stanno spendendo per garantire ai piccoli atleti la possibilità di trascorrere i pomeriggi facendo attività in piena sicurezza. “Da questo punto di vista, l’amministrazione comunale, sindaco Cassì in testa, con l’assessore Eugenia Spata e il prezioso e puntuale sostegno degli impiegati dell’ufficio Sport – prosegue Vitale – ha saputo fornire le risposte più importanti sul piano della logistica per fare sì che gli allenamenti potessero essere effettuati senza problemi. E’ questo quello che si intende quando si vuole fare squadra. E riteniamo che le risposte non siano mancate”.

