Morte di un narcotrafficante scatena ondata di violenza a Manaus

Stato di emergenza a Manaus. ll governo federale brasiliano è stato costretto a schierare la guardia nazionale per contenere i disordini a Manaus nello stato di Amazonas. Serrata generale di negozi, scuole e trasporti pubblici. Città paralizzata in seguito ai disordini scatenatisi in città per la morte del narcotrafficante Erick Batista Costa, al secolo “Dadinho”. Assaltati in pieno giorno con il lancio di molotov esercizi pubblici e autobus della zona. Nel frattempo, il governatore dello stato dell’Amazzonia, Wilson Lima, ha presentato una richiesta al governo federale per l’invio immediato di truppe della Forza di sicurezza nazionale e una squadra di polizia d’élite per contenere l’ondata di attacchi. L’esplosione di violenza è dovuta alla morte del trafficante “Dadinho”, ucciso dalla polizia durante uno scontro sabato notte in un’operazione nel quartiere di Redenção, a ovest di Manaus.

