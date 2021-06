Canada. Assassinata famiglia musulmana da atto premeditato

Un uomo alla guida di un camioncino ha investito e ucciso quattro membri di una famiglia musulmana nella provincia canadese dell’Ontario, in un attacco che la polizia ha definito “premeditato” e motivato dall’odio. Le vittime, tutti membri della stessa famiglia, sono state investite domenica notte mentre aspettavano di attraversare una strada nella città di Londra, 200 chilometri a sud-ovest di Toronto, secondo quanto riportato dai media canadesi. La polizia ha indicato che le vittime erano due donne, di 77 e 44 anni, un uomo di 46 anni e una ragazza di 15 anni. Un bambino di nove anni ricoverato in ospedale desta in gravi condizioni. “Questo è stato un atto di omicidio di massa perpetrato contro i musulmani, radicato in un odio indicibile”, ha detto Ed Holder, sindaco di Londra. Tratto in arresto un giovane di 20 anni Nathaniel Veltman sospettato di essere l’esecutore della strage.

