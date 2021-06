Ritrovato senza vita il giovane tunisino scomparso a Bruca(Scicli)

Dopo una notte di ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto di Pozzallo con l’aiuto di mezzi navali e aerei è stato ritrovato il corpo senza vita del ventenne tunisino scomparso ieri pomeriggio mentre intento a fare un bagno presso la spiaggia sciclitana di Bruca, a pochi passi da Cava D’Aliga. Si tratta di Nassim Waoer, giovane che appunto si trovava presso la frazione rivierasca in compagnia di alcuni amici. Questi ultimi erano rientrati in spiaggia, del tunisino non si avevano più notizie. Nella mattinata il ritrovamento del corpo

