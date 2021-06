Ragusa. Vietato asporto bevande in lattine, bottiglie in vetro

“In vista del weekend e dopo il primo incontro di martedì, – ha dichiarato il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – ieri si è di nuovo riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Prefetto ha dato chiare indicazioni a tutte le Forze dell’Ordine affinché le aree più frequentate della movida siano immediatamente e miratamente presidiate. Al tempo stesso proprio le Forze dell’ordine si stanno occupando dell’identificazione degli autori delle risse avvenute negli ultimi giorni nel territorio Ibleo.

Durante l’incontro è stato inoltre posto l’accento sulla necessità di adottare ordinanze omogenee tra i vari Comuni che regolino la vendita di alcolici.

D’intesa con la Prefettura, ho quindi emanato un’ordinanza, in vigore già da oggi, che vieta l’asporto di bevande in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro; e ai cittadini il consumo e l’abbandono, su aree pubbliche o private adibite ad uso pubblico, di bibite o alcolici in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro, anche se portati da casa o acquisiti altrove.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00.

Nei prossimi giorni, al modificarsi delle regole sul coprifuoco e in generale delle normative covid, altre ordinanze potranno essere emesse per regolamentare la movida ed evitare fenomeni di degenerazione”.

