Giurisprudenza. Laurea record per studentessa modicana

110 e lode con menzione alla Luiss. Laurea lampo in Giurisprudenza per Federica Lorenzetti, una studentessa modicana che in tre anni e sei mesi è riuscita ad arrivare al traguardo. Batte di un mese Francesco Di Carlo (Università Roma Tre) e di due Dario Campesan (Università di Padova). Federica, nei fatti, è nativa di Modica, residentew a Siracusa ma vive a Roma.