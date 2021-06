Trattrice in bilico. Frigintini, lievemente ferito autista

Un altro incidente che ha visto coinvolto un mezzo agricolo. Stavolta, per fortuna, è stata evitata la tragedia. E’ accaduto giovedì in Contrada Bussello, nel Frigintinese, ma in territorio di Ragusa. La trattrice è rimasta in bilico tra la sede stradale mentre il rimorchio che trasportava balle di fieno sono finiti nel e sottostante appezzamento di terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare che il conducente abbia avuto un malore.

