L’Anffas di Modica e i militari all’orto sociale “Melvin Jones”

L’ Anffas Onlus di Modica è un’associazione che da vent’anni opera nel territorio comunale in favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Le attività svolte sono molteplici: gestisce uno sportello di segretariato sociale gratuito in favore della cittadinanza, un centro socio-educativo frequentato da ragazzi provenienti da tutto il distretto, un orto sociale denominato “Melvin Jones”, in cui si coltivano ortaggi e verdure di stagione biologiche e a km zero.

Proprio per quest’ultima attività importante è stato l’apporto dell’ente comunale che ha messo a disposizione l’appezzamento di terreno e che viene gestito grazie alla collaborazione di altre realtà locali (Lions Cub, “Ecofaber”, ecc.).

Recentemente l’Anffas è stata contattata dalla base militare di Sigonella per strutturare un evento, proprio presso l’orto, in collaborazione con i militari americani di stanza presso la base che si svolgerà mercoledì 9 giugno.

“I militari – spoega Giovanni Provvidenza, presidente dell’Anffas di Modica – saranno presenti presso l’orto dalle 9 alle 12:30 circa, e aiuteranno i nostri ragazzi nei lavori necessari alla ripresa delle consuete attività di coltivazione. Al termine si terrà un momento ricreativo e di scambio reciproco in cui verrà consumato un piccolo buffet offerto da aziende locali. È poi previsto che, nel pomeriggio, i nostri ragazzi accompagnino i militari americani alla scoperta delle bellezze di Modica e delle sue eccellenze, passeggiando per il centro storico e visitando il celebre laboratorio di Bonajuto”.

