Combine al Roland Garros: arrestata la russa Yana Sizikova

Manette ai polsi per la doppista Yana Sizikova arrestata negli spogliatoi al termine dell’incontro di doppio femminile con la partner Ekaterina Alexandrova, perso 6-1 6-1 contro la coppia australiana Ajla Tomljanovic-Storm Sanders . Al centro dell’interesse della giustizia francese, la Sizikova in quanto la tennista russa già l’anno scorso aveva destato sospetti nel primo turno giocato in coppia con l’americana Madison Brengle contro le romene Andreea Mitu e Patricia Maria. Le romene favorite dal pronostico, avevano vinto (7-6, 6-4), ma i sospetti si erano concentrati sul 5° gioco del 2° set, dato che moltissimi scommettitori on line nel mondo avevano scommesso sulla vittoria delle romene proprio in quel fatidico 5° gioco perso per due consecutivi doppi falli in battuta della Sizikova.

