Europeo calcio. Stasera prova generale Italia-Repubblica Ceca.

In vista dell’esordio europeo di calcio in programma l’11 giugno, l’Italia di Mancini affronta stasera nell’ultimo test la repubblica Ceca, anch’essa alla prova generale, impegnata nel gruppo D in compagnia di Inghilterra, Croazia e Scozia. La partita in programma al Dall’Ara di Bologna sarà trasmessa in esclusiva sul canale Rai1 con fischio d’inizio alle 20,45. L’Italia inserita nel Gruppo A assieme a Svizzera, Galles, Turchia del CT Gunes, esordirà l’11 giugno all’Olimpico di Roma contro la Turchia, la squadra più giovane di tutto l’europeo. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo stasera: Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. Repubblica Ceca: Vaclik; Coufal, Kalas, Brabek, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Salva