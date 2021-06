Lega Sicilia. Bene il “termoutilizzatore” per smaltimento rifiuti

La Lega Sicilia condivide e sostiene il progetto per la realizzazione di un “termoutilizzatore” illustrato stamattina dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall’assessore regionale all’Ambiente, Daniela Baglieri. E’ assolutamente vero che una parte consistente dei problemi legati alle discariche ormai sature possano risolversi con questo tipo di impianto. Aggiungo, afferma il Segretario Regionale Nino Minardo, che dobbiamo lavorare per verificare l’eventuale necessità e possibilità di realizzarne più d’uno e che questa soluzione da parecchio tempo era stata individuata e suggerita dal nostro partito, studi ambientali alla mano. La legislatura è ormai nella sua parte conclusiva, la svolta nel sistema dello smaltimento dei rifiuti giunge oggi ed è benvenuta; la salutiamo con piacere con il solo rammarico di non avere svoltato in anticipo.

