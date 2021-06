Secondo mercoledì di vaccini a Santa Croce Camerina, 403 dosi inoculate.

Ancora numeri importanti nel secondo mercoledì dedicato ai vaccini a Santa Croce Camerina. Ieri sono state vaccinate 403 persone tra cittadini residenti, extracomunitari (tanti) e utenti giunti a Santa Croce da altri comuni della provincia di Ragusa. Il secondo mercoledì dedicato ha dimostrato come il punto vaccinale si sia rivelato strategico per molte persone che non avevano la possibilità di recarsi negli Hub Vaccinali.

“Sono particolarmente felice per come il centro vaccinale di Santa Croce sta operando a pieno regime con la vaccinazione delle categorie di persone definite nel piano vaccinale dell’ASP. Quella che i cittadini possono trovare nel centro vaccinale – spiega il sindaco Barone – è una organizzazione efficiente, costruita sulla competenza e la professionalità di quanti vi operano, che ringrazio per la loro disponibilità. Torno quindi a ringraziare gli uffici del Comune e dell’ASP di Ragusa per il lavoro fatto, il personale medico e infermieristico, i medici di base di Santa croce impegnati nelle vaccinazioni e i volontari della Protezione civile e i volontari dell’AVS di Santa Croce, che contribuiscono in modo fondamentale al corretto svolgimento delle attività del centro e assistono i cittadini nell’iter di vaccinazione. Un grande lavoro di squadra che sappiamo essere determinante per poter superare la crisi pandemica”.

