Incidente mortale a Marina di Modica. Venerdì l’autopsia

E’ stata fissata per domani, venerdì, l’autopsia sul corpo di Franco Campailla, 79 anni, di Scicli, deceduto il 28 maggio scorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito in elisoccorso in seguito ai gravi traumi subiti in un incidente stradale verificatosi il giorno precedente, all’altezza dell’accesso principale per Marina di Modica, sulla SP. 66. L’esame autoptico si svolgerà alle 16 nel nosocomio etneo ed è stato affidato dalla Procura della Repubblica di Ragusa, al medico legale modicano Claudio Pulvirenti. L’avvocato Cambareri, che rappresenta l’indagato, ha nominato, come consulente di parte, il dottore Vincenzo Cilia, mentre l’avvocato Ignazio Galfo, che patrocina i familiari di Campailla, nominerà nelle prossime ore un proprio professionista. Il CTU avrà poi 90 giorni per depositare le conclusioni. Franco Campailla era in sella ad uno scooterone quando si scontrò fatalmente con un camion condotto da un cinquantenne di Pachino. Quest’ultimo è indagato per omicidio stradale.

Salva