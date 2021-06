Il “Comprensivo Vittorini” di Scicli premiato dal Senato

Si terrà il 4 giugno alle 10,30, in videoconferenza dall'istituto Vittorini di Scicli in collegamento diretto col Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione del concorso “Vorrei una legge che…”, indetto dal Senato e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Come è ormai noto, la classi 5 D e 5F della scuola di Scicli sono risultate vincitrici del concorso e avranno modo di illustrare ai Senatori presenti il loro disegno di legge.

La cerimonia sarà seguita dall’auditorium del plesso “Cataudella” in collegamento diretto col Senato.

