Ragusa. Il campione di ciclismo Damiano Caruso ricevuto al Comune

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’Amministrazione Comunale hanno ricevuto stamane al Comune, presente il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, Damiano Caruso, ciclista professionista del team Bahrain Victorious, messosi in grande evidenza nel Giro d’Italia 2021, conquistando un brillante secondo posto nella classifica generale del Giro, conclusosi domenica scorsa a Milano.

“Le imprese e l’umanità di un vero campione – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì -. Damiano Caruso ci ha resi orgogliosi, incarnando quello spirito operoso, testardo e alla lunga di successo in cui la comunità ragusana si identifica.

Abbiamo voluto ringraziarlo per le emozioni che ci ha dato, per come ha portato in alto il nome di Ragusa”.

“Abbiamo seguito il Giro con un’emozione grande, – ha aggiunto l’assessore allo port Eugenia Spada – che si percepiva tra noi ragusani. Siamo grati a Damiano per quello che ha fatto e per come lo ha fatto, davvero un esempio per i più giovani”.

