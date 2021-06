Prefetto incontra i Sindaci di Ragusa, Chiaramonte, Giarratana e Monterosso

Si è svolta, presso la Prefettura di Ragusa, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato ai vertici della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia stradale e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con la partecipazione, oltre che del Sindaco del comune capoluogo, dei Sindaci dei comuni di Chiaramonte Gulfi, di Giarratana e di Monterosso Almo.

Si tratta del primo di una serie di incontri già programmati che il Prefetto, Giuseppe Ranieri, già all’indomani del suo insediamento avvenuto il 26 maggio scorso, ha voluto tenere in un luogo diverso dal Palazzo del Governo in segno di attenzione e vicinanza nei confronti delle problematiche del territorio.

Il Prefetto ha infatti sottolineato che si tratta di un primo approccio di ascolto per conoscere le questioni più rilevanti della provincia dando voce a chi amministra il territorio attraverso un’analisi prospettica dei problemi che saranno materia di successive riunioni tematiche, in sede di riunioni tecniche.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco di Ragusa ha evidenziato che le principali problematiche di ordine e sicurezza pubblica del capoluogo sono concentrate nel centro storico della città ed ha evidenziato che, come ogni anno, l’approssimarsi della stagione estiva richiederà particolare impegno nella frazione di Marina di Ragusa, meta prescelta dai giovani per la “movida” e località di villeggiatura per la popolazione locale e quella turistica.

I Sindaci dei comuni montani di Chiaramonte Gulfi, di Giarratana e di Monterosso Almo hanno rappresentato le principali criticità del proprio territorio ed hanno assicurato la massima collaborazione per garantire un’efficace attività di prevenzione e di controllo del territorio.

Il Prefetto ha espresso soddisfazione per la sinergia istituzionale fin qui riscontrata, riservandosi di approfondire specifiche questioni in sede di appositi incontri con la partecipazione dei soggetti di volta in volta interessati.

