Modica. Previsti disservizi idrici in zona Trapani Rocciola

Disservizi idrici sono previsti giovedì 3 giugno p.v. a causa del distacco, da parte dell’Enel, dell’energia elettrica, dalle ore 8,30 alle 16,00 circa, nel serbatoio idrico di via Trapani – Rocciola. Ciò comporterà difficoltà nell’erogazione idrica dell’acqua proveniente dal serbatoio denominato “S. Cuore” nella zona servita da elettropompe e in particolare nella Via Trapani Rocciola, parte della Via Rocciola Scrofani e via S. Giuliano, dietro ex posta, e vie limitrofe nel quartiere Modica – Sorda.

