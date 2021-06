Dal 4 giugno un rinnovato Piano sulla Mobilità per Ragusa Ibla

L’obiettivo dell’Amministrazione di Ragusa di scoraggiare l’utilizzo del mezzo proprio per accedere a Ragusa Ibla, non può che passare innanzitutto dal potenziamento del servizio di trasporto pubblico. E’ infatti doveroso e necessario mettere cittadini, turisti e lavoratori nelle condizioni di andare a Ibla in pochi minuti, senza stress di parcheggio, dalle prime ore della mattinata fino a tarda sera. La mattina il servizio Ast è attivo dalle 6.40 e permette di arrivare a Ibla in circa 25’ collegando diverse parti della città; si articola sulla linea 11 e sulla linea 33, consentendo una frequenza di circa 30’ costante fino alle 21.00. La sera il trasporto pubblico viene notevolmente potenziato.

“Grazie infatti a un accordo con Ast, che ringrazio per la disponibilità – dichiara il vicesindaco con delega ai trasporti sostenibili, Giovanna Licitra – tutti i giorni sarà attivo, dalle 19.10 all’01.25, un collegamento circolare con Ibla che avrà come capolinea Piazza Libertà. Il tempo di arrivo a Ibla è sempre stimato in 25’. Il servizio è attivo dal 4 giugno con un mezzo da 40 posti e dal 9 giugno con due mezzi; proseguirà fino al 3 ottobre, per poi essere svolto dal venerdì alla domenica. Ricordo che i biglietti Ast sono disponibili tramite app “ast Biglietteria” o a bordo del mezzo con sovraprezzo, anche se siamo al lavoro per ottenere un potenziamento dei canali di biglietteria.

Ai collegamenti Ast – aggiunge il vice sindaco Licitra – si aggiungerà l’ormai consueto e molto utilizzato servizio di navette gratuite. Il percorso diretto da Piazza del Popolo a largo SS Trovato consentirà di abbattere i tempi di percorrenza in 12’. Due saranno i mezzi operativi dal venerdì alla domenica e nei festivi e prefestivi dal 4 giugno al 3 ottobre, dalle 19.00 alle 02.00. Dal 6 al 22 agosto il servizio sarà attivo tutti i giorni. Abbiamo scelto Piazza del Popolo come capolinea sia per la disponibilità di parcheggi, sia per la vicinanza a Piazza Libertà, così da consentire ai cittadini “ su due piedi di scegliere se utilizzare la navetta diretta o il bus in base alle disponibilità di posto o ai tempi di attesa. Il servizio serale, tanto per la navetta diretta quanto per la circolare Ast, adeguerà i propri orari al coprifuoco, finché rimarrà in vigore.

Con due autobus urbani, due navette Ast, due navette dirette, saranno quindi sei i mezzi dedicati a mettere in collegamento centro superiore con Ibla tra le 19.00 e le 21.00, orari di maggiore affluenza.

All’impegno per il potenziamento delle linee si aggiunge una necessaria revisione dei sistemi informativi: il riepilogo dei servizi di trasporto pubblico sarà disponibile sul sito web del Comune e divulgato tramite social e manifesti, mentre è in corso il rifacimento delle paline e dei cartelli informativi alle fermate dei bus”.

