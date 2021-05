Bitcoin: un’opportunità d’oro per gli investitori?

Nel corso degli anni, Bitcoin ha avuto la sua giusta quota di alti e bassi. Acclamato da alcuni come “oro digitale”, continua a crescere in popolarità ed è considerata la migliore cripto valuta al mondo. Poiché il mercato azionario rimane imprevedibile, cosa possono fare gli investitori per trarre vantaggio dagli alti e bassi di Bitcoin e come è meglio incorporarlo in un portafoglio di investimenti diversificato?

Bitcoin

Lanciato nel 2009, Bitcoin ha segnato l’inizio del movimento delle cripto valute. Nonostante ci siano ancora molti misteri attorno alla sua creazione, la Bitcoin mania non mostra segni di rallentamento.

Sulla strada per diventare una valuta globale, sempre più commercianti stanno iniziando ad accettare Bitcoin come forma di pagamento legittima e alcune città in tutto il mondo hanno persino sportelli automatici dedicati per la cripto valuta.

Alcuni dei primi oggetti tangibili mai acquistati con Bitcoin erano due grandi pizze nel 2010, il cui valore oggi varrebbe più di $ 190 milioni. Sebbene continui ad attirare lo scetticismo delle banche centrali del mondo e di molti investitori istituzionali, le cripto valute non scoraggiano il capitalista esperto.

In qualità di investitore, è importante creare un portafoglio diversificato che contenga investimenti più sicuri e più rischiosi. Idealmente, dovrebbe includere una combinazione di azioni, reddito fisso e materie prime, come l’oro.

Sebbene l’aggiunta di cripto valute a un portafoglio sia forse considerata rischiosa, avere una buona diffusione degli investimenti evita di creare una minaccia inutile per il tuo capitale e protegge i tuoi beni dalle turbolenze economiche. Gli investitori intelligenti dovrebbero lavorare per costruire un portafoglio complementare ed equilibrato e, nel mercato moderno, questo include spesso le cripto valute.

La percezione di Bitcoin negli ultimi anni

Nell’ultimo anno circa, la percezione di Bitcoin ha iniziato lentamente a cambiare. Inizialmente, è stato frainteso dalle persone ed etichettato come inaffidabile e vulnerabile a fluttuazioni di valore estreme a breve termine. Tuttavia, poiché nomi familiari come John Lewis e Tesco continuano a sostenere Bitcoin e persino ad accettarlo come valuta legittima, gli atteggiamenti stanno iniziando a cambiare. Anche se c’è ancora molta strada da fare in termini di regolamentazione per Bitcoin, i problemi di reputazione che ha dovuto affrontare una volta hanno iniziato a diminuire. Inoltre Bitcoin è un investimento semplice da fare che non richiede nessun intermediario ma solo una piattaforma affidabile come https://bitcoinera.app/it/, per esempio.

Nonostante ciò, gli investitori dovrebbero comunque procedere con cautela quando investono in cripto valute. Essendo una valuta relativamente nuova, mancano dati storici e analisi che possono essere utilizzati per prevedere le prestazioni a lungo termine. A differenza delle valute legali, come la sterlina britannica, Bitcoin ha una fornitura massima di circa 21 milioni di monete.

Ciò ha portato alcuni a credere che lo scarso asset continuerà ad aumentare di valore man mano che le valute emesse dal governo diminuiranno. Altri credono che alla fine potrebbe diventare la prima valuta veramente globale.

Tuttavia, a causa della sua imprevedibilità, gli investitori dovrebbero evitare di “mettere tutte le uova nello stesso paniere” e prendere in considerazione l’aggiunta di altre materie prime preziose ai loro portafogli di investimento, come l’oro.

Bitcoin e Oro

Sebbene siano entrambe risorse limitate, Bitcoin e oro svolgono ruoli molto diversi all’interno di un portafoglio di investimenti. Molte persone scelgono di investire in cripto valuta per l’apprezzamento del capitale e perché la sua volatilità spesso la porta a essere vista come un modo rapido per fare soldi. L’oro, tuttavia, è spesso associato alla longevità ed è visto come uno strumento di conservazione della ricchezza.

Con un track record di migliaia di anni, il metallo prezioso ha ancora importanza nella società odierna. Sebbene il suo prezzo sia variato, è rimasto costante ed è aumentato in media del 49% negli ultimi cinque anni, rendendolo un’aggiunta sicura per qualsiasi portafoglio di investimento.

Alla fine, oro e Bitcoin vanno di pari passo. Storicamente, quando Bitcoin è andato in crash, l’oro ha registrato un rally e viceversa. Le due attività possono essere molto complementari e investire in entrambe potrebbe aiutare a costruire un portafoglio che beneficia di profitti sia a lungo che a breve termine, a condizione che sia fatto in modo sicuro.

È importante che chi cerca di incorporare in modo sicuro sia oro che cripto valuta nei loro portafogli utilizzino fornitori regolamentati. Idealmente, la società dovrebbe anche avere una comprovata esperienza con altri investitori; questo è particolarmente importante per le cripto valute, dove il panorama è ancora sconosciuto.

Sebbene le cripto valute più recenti, come Dogecoin, possano sembrare interessanti per gli investitori, la loro relativa novità sul mercato significa che gli investitori dovrebbero procedere con cautela, soprattutto finché non si saprà di più sulla loro vulnerabilità alle fluttuazioni.

Investendo sia in oro che in Bitcoin, gli investitori possono anche ridurre il rischio del loro portafoglio e garantire che non tutto il loro capitale sia legato a un investimento ad alto rischio, come Bitcoin. Convertendo periodicamente alcune cripto valute in un bene più stabile, come l’oro, gli investitori possono potenzialmente proteggersi da alcune delle fluttuazioni valutarie cui potrebbero essere esposti se il loro portafoglio di investimenti fosse completamente focalizzato su Bitcoin.

Gli investitori per la prima volta dovrebbero fare molte ricerche in anticipo e possibilmente anche chiedere il parere di un consulente professionista, per assicurarsi di essere intelligenti con i loro investimenti.

Sebbene sia probabile che Bitcoin sia qui per restare e continuerà a guadagnare popolarità, gli investitori dovrebbero comunque procedere con cautela. Fino a quando non sarà messo in atto un sistema normativo più concreto, la cripto valuta rimarrà volatile. Gli investitori intelligenti dovrebbero garantire che i loro portafogli siano ben bilanciati con altri investimenti, come oro o altri metalli preziosi, per proteggere il loro valore complessivo e creare un rifugio sicuro per il futuro.

