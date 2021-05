Avimecc Volley Modica esce sconfitta dal match col Mascalucia

L’Avimecc Volley Modica cade sotto il peso della qualità avversaria, a fine gara il risultato dice che i giovani modicani hanno perso la gara 1-3 contro Mascalucia, vera candidata al salto di categoria insieme a Paomar Siracusa.

Buona la partenza dei ragazzi della Contea che lottano e cedono il primo set soltanto 22-25, una frazione di gara giocata sempre sull’onda dell’entusiasmo e con Tidona e Bonsignore sugli scudi. Secondo set 18-25 per gli ospiti ma con i ragazzi di Distefano consapevoli di poter fare meglio, infatti il terzo set mette subito in chiaro le intenzioni dei padroni di casa.

Da subito e fino alla fine in vantaggio, in questo set i Modicani chiudono con un significativo 25-13, che dimostra la qualità dei suoi ragazzi e i margini di crescita.

Ma Mascalucia, da prima della classe, non ci sta e la reazione non tarda ad arrivare. Guidati da un ispiratissimo Tomasello chiudono set e partita con un netto 17-25.

Mascalucia espugna il Geodetico di Modica, ma gli applausi oggi erano tutti per i padroni di casa che da sfavoriti hanno dimostrato la qualità che possono mettere in campo anche contro formazioni costruite per il salto di categoria.

