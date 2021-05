Biden peggio di Trump nei finti contrasti tra Usa-Cina?

Dal colpo di stato in Myanmar alla questione di Hong Kong, l’est asiatico è indubbiamente in subbuglio. Tutte questioni sul tappeto che di sicuro a livello politico non hanno certo migliorato i rapporti tra Biden e Xi Jjngping. Due superpotenze economiche in contrasto a parole (guerra dei dazi, sospetti sulle origini della pandemia, guerra di confine con l’India) , ma che in realtà nel concreto pensano di infittire maggiormente i loro rapporti commerciali. La guerra tra le due superpotenze è unicamente tecnologia. Interessi comuni che non faranno altro che rafforzare la crescita e il benessere di entrambi. Il Financial Times l’ha definita una “love story” quella tra Cina e Stati uniti, dove l’oggetto del desiderio è rappresentato dal miliardo e mezzo di risparmiatori cinesi i cui redditi in costante crescita (e non impiegati sui mercati) non farà altro che aumentare gli appetiti degli investitori stranieri. Goldman Sachs stima in 70.000 miliardi di dollari l’ammontare degli asset investibili da parte delle famiglie cinesi al 2030. Una cifra stupefacente. Lo sanno molto bene i colossi americani BlackRock, Goldman, JP Morgan, Amundi, Schroders, che hanno capito che la Cina ha bisogno di dotarsi di elementi e strutture in grado di far fronte e gestire l’enorme risorsa rappresentata dall’eccesso di risparmio cinese. La finanza è la grande partita in corso tra Usa e Cina, dove gli interessi dei due contendenti convergono maggiormente. È una partita che può finire commercialmente con un pari e patta, capace alla fine di smussare altre spinose questioni tuttora sul piatto.

