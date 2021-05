Incidente mortale sulla Rosolini-Modica. Vittima un 18enne

Tragedia sulla Rosolini-Modica. Un 18enne è deceduto all’Ospedale Maggiore a causa di un incidente stradale avvenuto sabato intorno alle 23.30 all’altezza dell’incrocio di Cava Santa. Non si conoscono le dinamiche che hanno causato l’incidente che ha coinvolto tre automezzi in un tremendo impatto. Ad avere la peggio il giovane Salvatore Papaleo, 18 anni, che era alla guida e solo di una Peugeot 205 trovata accartocciata. Il giovane è arrivato vivo a Modica ma per le gravi lesioni riportate è, purtroppo, deceduto. La salma è stata sequestrata. Sul posto i carabinieri. Sette in tutto le persone coinvolte, compreso il povero giovane. Sono tutte ricoverate a Modica. Dopo uno scontro, due delle tre auto coinvolte avrebbero finito la corsa contro un muro a secco che delimita la strada

foto corriereelorino

