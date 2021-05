Ha commosso i social lo scatto emozionante di un nonnino ricoverato in area Covid PS all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa che saluta dal balcone figli e nipoti in quanto non vi è possibile per i parenti accedere alla struttura. Per gli operatori del Pronto Soccorso vedere gioire pazienti e familiari è un momento di gioia dopo la sofferenza che ha colpito tutti e poter aiutare i pazienti a vivere anche un solo attimo di felicità li rende molto orgogliosi.

Foto: Asp Ragusa

