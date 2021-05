Sequestrato stabilimento balneare a Santa Croce Camerina

Continua l’attività di controllo lungo tutto il tratto di giurisdizione (compreso tra i Comuni di Ispica e Acate) del personale militare della Capitaneria di porto di Pozzallo, attività che è stata intensificata in corrispondenza dell’avvio della stagione balneare. Nel corso dei predetti controlli è emerso che lungo il litorale di Santa Croce Croce Camerina, erano in corso lavori di montaggio di un noto stabilimento balneare che, peraltro, venivano eseguiti con sostanziali difformità rispetto al titolo concessorio rilasciato. I militari procedevano, quindi, al sequestro dell’intera struttura, atteso che la variante era priva del prescritto titolo autorizzativo da rilasciarsi a cura dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare della struttura balneare. Nei giorni scorsi i militari della Guardia costiera di Pozzallo avevano accertato abusi demaniali marittimi anche su altra una struttura turistica in località Porto Ulisse, con consequenziale deferimento del responsabile alla Procura della Repubblica di Ragusa.

