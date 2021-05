La Maggioranza boccia altre due proposte del M5S Modica

Non è la prima volta che la Maggioranza consiliare boccia proposte utili alla città e ai modicani, sol perché provenienti dalla Minoranza e in particolare dal M5S.

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, del 27 maggio scorso la Maggioranza ha, infatti, boicottato le mozioni a firma del Consigliere Comunale del M5S, Marcello Medica, una avente ad oggetto il Progetto ‘Case ad 1 euro’ e l’altra la promozione di ‘Comunità Energetiche e di Autoconsumo Collettivo’.

Una bocciatura intenzionale avvenuta con l’astensione dei Consiglieri di Maggioranza, senza alcun motivo addotto a giustificare le proprie scelte ed in assenza di un democratico dibattito politico, sui temi illustrati in aula in modo dettagliato dal Consigliere Medica.

Unico confronto dialettico quello della Consigliera Floridia sulla seconda mozione. Nella confusione di ruoli fra Giunta e Consiglio, le veci dei gruppi consiliari di Maggioranza li ha assunti – come sempre avviene – il Sindaco, a dimostrazione dell’inconsistenza politica e della limitatezza dialettica dei gruppi che lo sostengono, che hanno risvegliato la propria azione unicamente per bloccare le proposte del M5S.

Il Sindaco, da parte sua, ha comunicato in aula – cosa da lui divulgata a mezzo stampa lo stesso giorno – di avere adottato provvedimenti in linea con le mozioni del M5S, e che quindi considerava ciò un’apertura alle proposte del Consigliere Medica (che di mesi lo avevano anticipato). A ragione di ciò, lo ha invitato a ritirare entrambi gli atti. Il rifiuto del Consigliere M5S si è fondato sulla ferma convinzione che le mozioni mirano l’una (Case ad 1 euro) alla valorizzazione dei quartieri delle aree storiche maggiormente spopolati ed in stato di abbandono, l’altra (Comunità Energetiche e di Autoconsumo Collettivo) a rispondere sia a esigenze e bisogni della cittadinanza, sia alla salvaguardia dell’ambiente.

Il Consigliere Medica, al riguardo, con l’usuale garbo istituzionale che lo contraddistingue, non ha mancato di apprezzare i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale poiché convergenti, sebbene solo in parte ed in maniera limitata, nelle maggiormente solide proposte del M5S di Modica; tuttavia non ha potuto astenersi dal sottolineare che la valenza di ciascuna delle due mozioni da lui presentate vanno oltre i provvedimenti adottati dal Sindaco, e che pertanto era opportuno procedere alla votazione degli atti.

“Ciò che conta è che le idee orientate all’interesse della collettività prendano vita, anche nel caso in cui esse provengano da un singolo Consigliere, pur anche della Minoranza”; questo, a conclusione dell’intervento, è stato l’invito del Consigliere M5S alla Maggioranza.

“Dispiace – affermano dal M5S di Modica – che su atti così importanti per la città non ci sia stata la convergenza di tutte le forze politiche”. Al riguardo il M5S di Modica ringrazia tutti quei Consiglieri che hanno votato favorevolmente le due mozioni credendo nella rilevanza che esse avrebbero rivestito per la città.

Infine ribadiscono che la loro attività di ascolto delle istanze provenienti dai cittadini proseguirà con determinazione ed impegno; tali istanze, affidate al Portavoce, Marcello Medica, nella forma di specifici atti consiliari, saranno sottoposti al ‘voto’ del Consiglio Comunale, dove ciascun singolo consigliere sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini ed al bene comune della città.

Salva