Successi per la Multicar Amarù di Vittoria, in pista a Noto

Successi importanti per l’Asd Multicar Amarù che, ieri, in pista a Noto, ha saggiato le potenzialità dei propri corridori nell’ambito di specifiche specialità. E così, nella prova Scratch, è arrivato, a fronte di un parterre regionale confrontatosi nel contesto del velodromo Paolo Pilone, il buon quarto posto di Samuele Basile che si è saputo distinguere mettendo in riga anche alcuni tra gli avversari più quotati. Per quanto riguarda gli allievi, sempre a Noto, è arrivato un altro quarto posto con Cristian Di Prima con riferimento alla prova Scratch mentre lo stesso atleta si è piazzato secondo nell’individuale a punti, dando ancora una volta dimostrazione del proprio stato di forma. Ma è nella categoria Juniores che i portacolori della squadra gialloblù si sono messi ulteriormente in evidenza grazie alla vittoria, nell’individuale a punti, di Nicolò Stissi che ha potuto usufruire del sostegno importante dell’ucraino Ivan Kalmykov e di Salvo Branchina. “A Noto – spiega il presidente Carmelo Cilia – un grande exploit dell’intero gruppo che ha voluto a tutti i costi imporsi. Un buon viatico in vista delle prossime competizioni”. Domenica scorsa, poi, nel contesto della 69esima coppa Maria Santissima di Gulfi disputata a Chiaramonte, è arrivato il settimo posto di Elia Basile tra gli Allievi mentre, per quanto riguarda gli Juniores, ci si è dovuti accontentare di piazzamenti entro i primi quindici in quanto gli atleti di punta, Stissi e Kalmikov, hanno dovuto fare i conti con noie meccaniche.

