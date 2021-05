Modica, 29/30 maggio visite e anteprime a S.Maria del Gesù

L’ atmosfera è quella di un luogo che nel corso della storia ha rappresentato e ancora rappresenta uno spazio di scambio e condivisione di conoscenza. Nel presente questa conoscenza è veicolata dalla promozione e produzione di contenuti che attingono alle arti visive, al teatro, al confronto con gli artisti, i pensatori e gli autori. L’azione è invece un invito ad essere presenti nel Chiostro del Gesù tramite quella partecipazione che è percezione.

Nel corso della storia il Complesso di Santa Maria del Gesù ha vissuto la doppia condizione di luogo chiuso e aperto. Il Chiostro è chiuso per definizione architettonica, ma lo è stato anche per status civico durante i lunghi anni di permanenza del carcere. In parallelo si può parlare di un luogo aperto sia per la sua storica origine di studium transitabile dal pensiero religioso e laico e sia per la sua completa apertura al pubblico che risale a cinque anni fa. Non vi è dunque bisogno né di riaprire né di ripartire. La definizione di inChiostro descrive questa condizione di perenne apertura e la ferma volontà di continuare a lasciare un segno, una lettera, un simbolo indelebile di resilienza culturale.

_Visite guidate gratuite:

mattina, fasce orarie: 10.00 / 10.30 / 11.00

pomeriggio, fasce orario: 16.00/ 16.30 / 17.00

_sabato 29 maggio:

16.00 / 19.30 La memoria del suono– ascolto pubblico della sessione M’immergo di Francesco Fonassi con Ossigeno (ingresso libero)

_domenica 30 maggio:

17.30 teatro dei piccoli-“A pinna di Hu” con e di Iridiana Petrone e Nave Argo – durata 20 m

19.30 teatro contemporaneo – “FANTASMAGORIA, Lighea vive il sogno di Aretusa“, con Giovanni Peligra e Francesca Cicero – durata 20 minuti

_visite e spettacoli gratuiti con prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero: +39 371 3358883 , specificare fascia oraria o spettacolo, nome, cognome, città di provenienza, mail, n. di persone (ogni visita max 15 persone – ogni spettacolo max 60 persone in piedi)

per info: +39 3713358883

Ass.ne LAP in collaborazione con:

Orango- Nave Argo – Giovanni Peligra – Francesco Fonassi – Città di Modica – Naturarerum –

– le presenti attività vengono svolte in relazione alle norme anti covid in spazi aperti e con obbligatorio distanziamento e uso della mascherina –

