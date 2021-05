Comiso. Pd chiede attivazione Hub vaccinale

Una città di 30 mila abitanti non può non avere un centro vaccinale nel proprio territorio e non può essere considerato una comunità di seri B. In questa fase di vaccinazione di massa, afferma Gigi Bellassaizl, segretario del Partito democratico di Comiso, è necessario garantire un efficace smaltimento delle file ed evitare rischi di assembramento oltre alla necessaria agibilità e fruizione della procedura di vaccinazione anti convid-19.

L’Hub vaccinale di Vittoria Fiere, allestito presso i padiglioni della fiera Emaia è congestionato, nonostante riesca ad effettuare circa cento inoculazioni l’ora, le file che si generano sotto il sole sono inammissibili oltre che pericolose per la salute delle persone e per gli evidenti rischi di contagio.

Chiediamo che con immediatezza il Sindaco di Comiso si attivi per reperire dei locali idonei che consentano all’ASP di allestire un centro vaccinale cittadino adeguato ed efficiente l fine di consentire la giusta capillarizzazione dei vaccini che con il target allargato e con le nuove dosi di Astrazeneca e J&J oltre che di Pfizer possono rendere possibile un’ampia vaccinazione di massa a tutta la popolazione, veloce e sicurezza.

Non è accettabile, prosegue Bellassai, che i cittadini comisani debbano andare a Vittoria in una situazione che ormai è oggettivamente affollata e congestionata, anche in considerazione che centri molto più piccoli, in provincia, hanno già attivato i loro punti vaccinali cittadini. Ovviamente se il Comune non si attiva e si fa parte diligente il centro vaccinale cittadino non potrà mai essere attivo. Su questo argomento, inoltre, presenteremo una interrogazione urgente al Sindaco.

