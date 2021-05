Cgil Ragusa. Giornata europea No profit sulla Pandemia

“Nessun profitto sulla pandemia” è titolo di un’iniziativa unitaria di CGIL, CISL, UIL tesa alla sottoscrizione di una petizione, sabato 29 maggio nell’ambito della giornata europea del “No profit Pandemia” che si celebra il 29 maggio del 2021.

L’obiettivo della raccolta delle firme è quella di rendere possibile la sospensione dei brevetti e quindi garantire i vaccini per tutti.

L’utilità della raccolta delle firme è quello di assicurare che la Commissione europea faccia quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e a tutte.

CGIL,CISL,UIL per consentire la possibilità di firma all’utenza ha predisposto tre gazebi così dislocati:

A Modica nell’HUB di c.da Beneventano C/O AG distribuzione;

A Ragusa nell’Hub del Palaminardi;

a Vittoria nell’HUB della Fiera EMAIA.

Gli orari della raccolta delle firme è dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Salva