Ragusa. Via Maria Paternò Arezzo interdetta a transito veicolare

Sono in corso ad Ibla, in via Maria Paternò Arezzo, i lavori di rifacimento delle rete fognaria. Come già comunicato, tale intervento, che dovrebbe concludersi questo fine settimana, ha comportato l’adozione del provvedimento di chiusura del transito veicolare di detta strada, dalle ore 7,30 alle ore 17,30 ( orario di apertura del cantiere).

“In corso d’opera però – dichiara l’Assessore al centro storico, Ciccio Barone – vista la complessità dell’intervento, l’impresa e stata costretta ad occupare l’intera carreggiata; ciò ci costringe pertanto, fino alle fine dei lavori, di interdire completamente il transito veicolare su via Maria Paternò Arezzo. Rimane confermata la possibilità per i veicoli di potere raggiungere la zona dell’ex Distretto, salendo da via XI febbraio”.

