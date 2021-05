Ragusa. Visita di cortesia del nuovo prefetto Ranieri a Cassì

Il nuovo prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, accompagnato dal capo di gabinetto Ferdinando Trombadore, ha reso stamane al Comune visita di cortesia al sindaco Peppe Cassì. Il primo cittadino, nel corso del cordiale incontro, a cui sono stati presenti il segretario generale del Comune, Valentino Pepe ed il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo, oltre a porgere il benvenuto al nuovo rappresentante del Governo della provincia di Ragusa, ha avuto modo di rappresentare la realtà del nostro territorio comunale e le diverse questioni di cui l’Amministrazione comunale si sta occupando in questi mesi.

Il Prefetto Ranieri ha ringraziato il sindaco ed i presenti all’incontro per la cordiale accoglienza riservatagli, assicurando il suo massimo interessamento ed intervento che si renderà necessario per affrontare e risolvere, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, le diverse problematiche che interesseranno il territorio ragusano.

