Rigenerazione urbana. Ragusa presenta richiesta di contributi

L’Amministrazione comunale di Ragusa, con apposita delibera della Giunta Municipale adottata nel pomeriggio di ieri, ha deciso di presentare la richiesta di assegnazione di contributi per tre progetti di rigenerazione urbana (Legge 160/2019) dell’importo complessivo di 20 milioni di euro.

Con il provvedimento adottato, si propone quindi di presentare l’istanza volta all’ottenimento di contributi, secondo le modalità indicate nel punto b dell’art.3 del DPCM del 21/01/2021, riguardanti il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione di attività culturali e sportive.

I tre progetti per i quali vengono richiesti i contributi per un totale di 20 milioni di euro, riguarderanno:

– La riqualificazione e completamento dell’area del Foro Boario da destinare a Polo Fieristico Polifunzionale dell’importo di € 7.000.000,00;

– Il miglioramento della qualità del territorio del Parco degli Iblei con particolare attenzione alla Vallata Santa Domenica attraverso il recupero dei percorsi, dei muri a secco, dei contesti architettonici abbandonati, degli elementi in degrado ad elevato impatto dell’importo di €6.500,000,00;

– Il recupero di Villa Moltisanti per attività culturali dell’importo di 6.500.000,00.

I tre interessanti progetti per i quali l’Amministrazione comunale punta ad ottenere i contributi, sono stati seguiti con particolare attenzione dall’assessorato allo sviluppo economico e da quello ai lavori pubblici..

“L’idea progettuale da realizzare nell’area del Foro Boario di Contrada Nunziata per il quale ho lavorato assieme ai miei uffici del Settore sviluppo economico – dichiara il vice sindaco ed assessore al ramo Giovanna Licitra – prevede la creazione di un Polo Fieristico Polifunzionale di fondamentale importanza per il rilancio economico del nostro territorio ed utile anche a sostenere l’attività delle imprese del comparto agricolo”.

“Il progetto di valorizzazione della Vallata Santa Domenica per la quale sono in atto diversi progetti da parte del Comune – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – comprende, tra l’altro, il recupero dei sentieri che corrono lungo il “fiume verde” della vallata stessa ed il ripristino dei muri a secco, mentre per quanto riguarda Villa Moltisanti, il contributo richiesto sarà utilizzato per recuperare l’immobile storico di proprietà comunale ubicato in via Mogibello che sarà destinato ad attività culturali”.

Salva