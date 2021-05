Ragusa, Problematiche ASU. Si torna a chiedere un incontro

Tornano a chiedere un incontro sulle problematiche ASU il segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez e Duilio Assennato, segretario provinciale FP CGIL Sanità.

In una nota inviata al Direttore Generale ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, al Direttore Sanitario ASP Ragusa, Raffaele Elia e al Direttore Amministrativo ASP Ragusa, Salvatore Torrisi, si rileva che, si legge nella nota, “alcune delibere pubblicate recentemente hanno elevato l’integrazione oraria di diversi lavoratori ASU, dalle costanti consultazioni dell’Albo Pretorio è evidente che nel recente periodo trascorso numerosi dipendenti sono andati in quiescenza e al fine di consentire il buon funzionamento dei servizi si è fermamente convinti che per dare una prima risposta alle attuali carenze nelle dotazioni organiche dei vari uffici una prima risposta possa essere proprio integrare l‘orario di lavoro per tutto il personale ASU operante all’ASP fino al massimo consentito delle 36 ore.”

