Recovery Plan Modica. SI e PD non convinti su annuncio del sindaco

L’elenco delle opere da inserire nell’elenco per il Recovery Plan annunciate dal sindaco di Modica, non convincono Sinistra Italiana e Partito Democratico, secondo cui il Recovery Plan “non c’entra niente ma si tratta invece di una richiesta di finanziamento di lavori per la rigenerazione urbana, prevista da una apposita normativa, a carico del bilancio dello Stato il cui bando scade il 4 giugno”.

“Non è la prima volta che Abbate tenta inutilmente di veicolare messaggi propagandistici per nascondere la responsabilità di avere fatto perdere importanti occasioni storiche per la nostra città – spiegano i due partiti di centrosinistra -. Ricordiamo come nell’agosto del 2017 annunciò la decisione della candidatura di Modica a Capitale italiana della Cultura 2020, quando il bando di partecipazione era già scaduto il 31 maggio.

Riconfermiamo come sul Recovery Plan è stato invece riconosciuto il ruolo dei comuni a noi vicini, come ad esempio Ragusa con ben sette progetti o Vittoria con quattro progetti, mentre per Modica l’unico progetto serio, che Abbate continua ad ignorare, è quello riguardante la ristrutturazione di Palazzo Floridia.

Purtroppo per la nostra città quando si farà il bilancio di questi anni di amministrazione Abbate ci accorgeremo delle tanti opere incompiute sempre più incompiute e di innumerevoli occasioni mancate per preziosi finanziamenti”.

