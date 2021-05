Colorazione piazza Marini. Comibleo Ragusa critica scelta

Il Comibleo, comitato spontaneo di volontariato di cittadini residenti a Ibla, ha presentato un documento al sindaco di Ragusa avente a oggetto la colorazione della piazza G.B. Marini nell’area antistante l’ingresso dell’edificio scolastico. “Vorremmo sapere – è spiegato nella nota – se è stato adottato un provvedimento di autorizzazione alla colorazione dell’area prospiciente l’ingresso dell’edificio scolastico di piazza G.B Marini dove dovrebbero tenersi attività ludiche a favore degli alunni delle scuole elementari e medie di detto istituto e di tutti coloro che potrebbero utilizzare gli spazi della piazza interessati dai disegni, anche al di fuori degli orari scolastici. Chiediamo di conoscere se sono state rispettate le norme in materia di sicurezza, tenendo conto che lo spazio in questione è circondato da arterie viarie interessate da costante traffico automobilistico, di autobus urbani di linea e di altri mezzi di trasporto, che metterebbero in situazioni di pericolo gli alunni dell’istituto scolastico e gli altri ragazzi. Alla suddetta situazione di estremo pericolo, si aggiunge lo stato sconnesso della pavimentazione in più parti, la presenza di mastelli maleodoranti e ricolmi di ogni tipologia di rifiuti nonché di erbacce attorno ai tronchi dei due pini, di cui uno segato e fonte di ulteriore pericolo per eventuali tentativi di scalata da parte degli stessi bambini e ragazzi che frequentano abitualmente la piazza. Alle istituzioni abbiamo chiesto di conoscere se sono rispettate le normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, protezione civile e della circolazione stradale e pedonale”.

Salva