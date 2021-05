Al via tesseramento Lega in Provincia di Ragusa

Nuova riunione ieri in presenza con i rappresentanti dei dipartimenti iblei. Una riunione per continuare il percorso di riorganizzazione dell’attuale compagine politica, seguendo le nuove linee guida del partito che poi saranno attuate a livello locale dalle singole sezioni. Presente all’incontro anche il responsabile tesseramento provinciale, Enzo Giannone, ed è stata l’occasione per avviare la stagione di iscrizioni per il 2021 e l’organizzazione dei gazebo nelle piazze iblee questo fine settimana. Saremo presenti con i nostri gazebo insieme ai nostri militanti per dare il via alla campagna del tesseramento per l’anno 2021. Sarà un grande ritorno tra la gente, per ascoltare le istanze dei cittadini e spiegare il grande lavoro portato avanti dal nostro partito in Sicilia guidato dall’on. Nino Minardo. Apriamo la stagione di iscrizioni che siamo certi ci darà grandi soddisfazioni. La grande famiglia della Lega è aperta ad accogliere il contributo di chi vuole “una Sicilia migliore e pronta a ripartire”.

