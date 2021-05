Pozzallospiaggepulite2021 a cura della Consulta Giovanile

Nella giornata di oggi, i ragazzi della Consulta Giovanile di Pozzallo, hanno organizzato con il supporto del Comune la pulizia delle spiagge.

All’iniziativa hanno aderito i ragazzi del progetto Siproimi (Sprar) di Pozzallo, gli Scout di Pozzallo e alcune famiglie.

Sono iniziative che ci rendono orgogliosi, perché il senso di civiltà e di rispetto per l’ambiente sono fondamentali per costruire un futuro migliore.

Si ringrazia la Consulta Giovanile per essere sempre attiva e sensibile su questi temi, l’ufficio ecologia per aver supportato i ragazzi e la ditta Ecoseib per aver fornito materiali e assistenza e a tutti coloro che hanno aderito.

Salva