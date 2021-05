Due webinar di educazione ambientale per gli studenti ragusani

Sono due i webinar di educazione ambientale proposti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e rivolti agli studenti delle scuole superiori, nell’ambito del “Progetto di implementazione dell’incubatoio di valle per l’allevamento, la salvaguardia e la conservazione della fauna ittica, con particolare riferimento alla trota macrostigma”, avviato in collaborazione con il RTP “Macrostigma Siciliana” e la FIPSAS di Ragusa.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è l’ente attuatore del progetto finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nell’ambito del PO FEAMP (Piano Operativo – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Misura 2.51).

Come detto, l’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie superiori di secondo grado della provincia di Ragusa, per ovviare all’impossibilità di attuare attività in presenza a causa delle normative anti covid. I moduli proposti riguardano rispettivamente la Carta Ittica e il Progetto di conservazione della Trota macrostigma e saranno condotti dai rappresentanti del RTP “Macrostigma Siciliana”, i biologi ed educatori ambientali Antonino Duchi e Monica Giampiccolo.

L’iniziativa si lega alle attività svolte presso il Mulino San Rocco, ubicato lungo il corso del torrente San Leonardo. Il manufatto, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è già sede da diversi anni dell’Incubatoio di valle, nel quale sono anche previsti ampi lavori di restauro e miglioramento della funzionalità operativa.

Il “Progetto di implementazione dell’incubatoio di valle per l’allevamento, la salvaguardia e la conservazione della fauna ittica, con particolare riferimento alla trota macrostigma” da circa un anno rappresenta particolare valenza per le attività di salvaguardia e conservazione del patrimonio ambientale dei corsi d’acqua e del patrimonio ittico dulciacquicolo.

